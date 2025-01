Romatoday.it - Shock in casa Nettuno, Aldo Panicci rassegna le dimissioni

Leggi su Romatoday.it

Cambia la panchina del, con il club laziale che ha annunciato ledi mistercome tecnico della prima squadra. Ilora andrà alla ricerca del nuovo tecnico in una situazione non semplice, al quindicesimo posto in classifica nel girone C di Promozione Lazio e a.