Sport.quotidiano.net - Serie A2. Juvi Cremona-Cantù gran derby in serata. L’Urania ospita Torino

Stasera è in programma la 21ª giornata, primo turno infrasettimanale del 2025. Alle 20.30al Palalido, Orzinuovi se la vedrà con la Fortitudo al PalaBertocchi e Vigevano alle 21 troverà al PalaElachem la VL Pesaro. Match di cartello illombardo trae Pallacanestro. Gli ospiti hanno possono consolidare la terza piazza staccando Cividale, o volare in seconda a scapito di Udine, visto che le due saranno di fronte nelfriulano. "Giochiamo controa distanza di circa un mese, il ricordo di quella sfida è ancora vivo. Per questo abbiamode rispetto dell’avversario - il commento di Nicola Brienza - Laha un reparto guardie di talento ed è una squadra che gioca con aggressività e ritmo. Per noi sarà importante fare una partita con un’elevata solidità difensiva, perché loro in casa sanno esaltarsi e avere numeri e percentuali alte al tiro".