Serie A, il Bologna ferma l'Inter: la nuova CLASSIFICA sorride al Napoli

Ultimissime calcio– Ildi Vincenzo Italianonel turno di recupero: il risultatoalladella squadra allenata da Antonio Conte.Si è chiusa la tornata di recuperi inA, che questa sera ha visto protagonistacontro ila Milano. Un match tenuto d’occhio particolarmente dal calcio, anche se le ultimissime notizie sono più legate al calciomercato. Non potrebbe essere altrimenti, considerando l’addio di Khvicha Kvaratskhelia che nelle prossime ore si accaserà in via definitiva al Paris Saint Germain. Non va però staccata la spina della tensione dal campo, che fino a ora premia la squadra allenata da Antonio Conte con il primo posto in.A tal riguardo, la notizia che arriva dallo stadio San Siro è senz’altro piacevole per la squadra partenopea, che così può rosicchiare alcuni punti preziosi alla compagine nerazzurra.