Sei lavoratori al nero chiusa pizzeria

Seialall’interno di un locale. Per questo è stata sospesa la licenza di unadi Pietrasanta. E’ il risultato di un controllo effettuato dai carabinieri della Compagnia di Viareggio, supportati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del NAS che hanno intensificato i controlli dall’inizio delle festività natalizie con il piano straordinario di controllo "Natale in sicurezza". Lasottoposta a verifica, oltre a non aver redatto il previsto documento di valutazione rischi è stato sorpreso, all’atto dell’accesso ispettivo, con 6irregolari in quanto privi di apertura assicurativa e previdenziale: elevata la inoltre "maxi sanzione per il lavoro". Ad un secondo esercizio controllato dai Carabinieri sono invece stati sequestrati oltre 20 chili di alimenti dei quali il ristoratore non ha saputo fornire documentazione attestante la tracciabilità.