Liberoquotidiano.it - **Scuola: Schlein, 'Valditara ha nostalgia bacchettate su mani, stop tagli piuttosto'**

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Quella diè un'idea nostalgica che scambia l'autoritarismo con l'autorevolezza, c'èdellesullaserve un grande investimento sulla scuola pubblica: un Paese che non crede nella scuola, non crede al futuro" e invece "quest'ultima manovraa sulla scuola come non si vedeva dal 2008". Così Ellya Metropolis sul sito di Repubblica.