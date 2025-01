Ilrestodelcarlino.it - Scipioni: "Non saremo al sit in di Piediripa"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Partito Socialista di Macerata non sarà tra le sigle che prenderanno parte al sit-in per dire no al nuovo centro commerciale Simonetti a. A spiegare le ragioni è il segretario provinciale Sandro. "Riteniamo giusto non porre veti e dinieghi alla libertà di impresa nel rispetto della legge e dei regolamenti – sottolinea–. Siamo consapevoli che decidere contro o a favore porterà risultati diversi. Occorre essere realisti e ripensare il sistema del commercio di vicinato e naturale con nuovi progetti innovativi. Non vorremmo che come a suo tempo qualcuno era contrario ad autostrade, televisori a colori e lavatrici, oggi fosse contro il commercio di grandi dimensioni e di alta occupazione. Non sono i centri commerciali che vanno aggrediti, ma tutto ciò che determina un cambiamento di paradigma nel commercio, iniziando da quello online.