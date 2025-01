Napolipiu.com - SCHIRA – Garnacho ha accettato il Napoli: “Previsti nuovi colloqui con lo United”

Leggi su Napolipiu.com

hail: “con lo”">L’esperto di mercato svela: l’argentino ha dato la disponibilità al trasferimento. De Laurentiis autorizza Manna a trattare.Ilaccelera per Alejandro. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò, l’argentino del Manchesteravrebbe aperto al trasferimento in azzurro, con Giovanni Manna pronto a intensificare i contatti con i Red Devils.Il ds partenopeo, dopo il via libera di Aurelio De Laurentiis, sta lavorando per portare alla corte di Antonio Conte il sostituto di Kvaratskhelia. “trae Manchesterper”, scrive, “l’ala argentina ha già dato la sua disponibilità per unirsi al”.Il nodo principale resta la richiesta del club inglese: 80 milioni di euro, una cifra considerata eccessiva dal