Schianto tra macchine Disagi alla viabilità tra Reggio e Puianello

Due auto si sono scontrate ieri mattina, verso le 10.30, sulla statale 63 avicinoVasca di Corbelli. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco die la polizia locale dell’Unione Colline Matildiche. Un automobilista è stato portato in ambulanza in ospedale in condizioni di salute non gravi. Illeso l’altro conducente.. Traffico bloccato per un’ora e mezza sulla statale. I due mezzi procedevano nelle corsie opposte quando, per cause in corso d’accertamento, si sono scontrate. Un’auto è finita nel fossato vicino all’arteria