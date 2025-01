Sanremo 2025 | i 30 big in gara di tutto un pop? – Ascolta

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Nell episodio di oggi del nostro podcast “Express” racconteremo come Carlo Conti abbia deciso di alzare la posta in gioco, ampliando il numero di partecipanti da 24 a 30. Ma chi sono i fortunati prescelti? Cosa ci aspetta da questa edizione? E soprat, cosa non sapevamo ancora? L'articolo: i 30 big in, diun? –proviene da Daily Show Magazine.