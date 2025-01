Bubinoblog - SANREMO 2025: CARLO CONTI SVELA I CO-CONDUTTORI DEL FESTIVAL IN DIRETTA AL TG1

Leggi su Bubinoblog

Attesa alle stelle per il grande annuncio dial Tg1 delle 20. Il direttore artistico e conduttore deldialtri tasselli dell’evento più visto dagli italiani.Parliamo dei co-che lo affiancheranno nelle 5 serate deldella Canzone Italiana, in onda in eurovisione su Rai1 da martedì 11 febbraio a sabato 15 febbraio.L’annuncio segue la tradizione inaugurata dal predecessore Amadeus ovvero una sinergia trae Tg1. Il nome certo è quello di Alessandro Cattelan, gli altri listasera.: CO-Martedì:in solitaria ma “spero di convincere due amici storici”Mercoledì: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio, Nino FrassicaGiovedì: Miriam Leone, Elettra Lamborghini, Katia FollesaVenerdì: Mahmood, Geppi CucciariSabato: Alessia Marcuzzi, Alessandro Cattelan e “forse qualche sorpresa”L'articoloI CO-DELINAL TG1 proviene da BUBINO.