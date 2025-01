Panorama.it - Sanremo 2025, Carlo Conti ha annunciato i nomi dei co-conduttori: ecco chi sono

Sarà un Festival in grande, non solo per il numero record di canzoni in gara, ben 30, ma anche per il nutrito gruppo diche affiancherannosul palco dell’Ariston. Dieci volti diversi si alterneranno nel corso delle cinque serate.Si parte martedì 11 febbraio. Nella serata inaugurale, durante la quale si esibiranno tutti i Big,salirà inizialmente sul palco dell’Ariston da solo. Forse. L’idea, infatti, è quella di coinvolgere «due amici storici», anche se per ora non c’è nulla di confermato. Naturale pensare a Pieraccioni e Panariello, maha smentito ogni possibilità, lasciando il dubbio.La seconda serata vedrà il conduttore affiancato da Bianca Balti, descritta come «una guerriera, famosa in tutto il mondo», insieme a Nino Frassica e Cristiano Malgioglio.