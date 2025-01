Genovatoday.it - Sampdoria, colpo in attacco: arriva Niang

In arrivo l'ufficialità per il secondodi mercato delladopo l'acquisto di Beruatto dal Pisa. Si tratta di M'Baye, attaccante di 30 anni che lo scorso anno salvò l'Empoli con i suoi goal nel girone di ritorno: 6 in 14 partite in Serie A. Un acquisto voluto dal direttore.