Salvini | ma non lasciavi?Renzi | dimettiti

15.40 "Per recuperare i danni del malgoverno della sinistra,abbiamo avviato un piano da 100 miliardi di investimenti per le infrastrutture ferroviarie, con oltre 1200 cantieri per recuperare decenni di ritardi.Ma Renzi se la prende con me. Ma non doveva ritirarsi dalla politica?", scrive il ministro dei Trasporti. Immediata la replica del leder Iv:", sei stato al governo più tempo di me, buffone. Da quando tu fai il ministro, è un ritardo continuo. Ma perché non ti dimetti come ti stanno chiedendo migliaia di cittadini?".