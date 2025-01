Inter-news.it - Sabatini incorona: «L’Inter? Allegria, una gioia per gli occhi vederla!»

Leggi su Inter-news.it

Walternon ha dubbi suldi Simone Inzaghi, che è in lotta per lo scudetto insieme al Napoli. Questo il suo pensiero.TIFO PER LORO – Walter, storico dirigente, ha parlato su Radio Marte della lotta scudetto. Il dirigente tifa per la squadra di Antonio Conte e lo conferma in questo intervento: «Il Napoli non solo deve continuare a lottare per lo scudetto ma spero che lo vinca, se lo meriterebbe per le scelte che ha fatto De Laurentiis dopo lo splendido scudetto ma anche dopo la passata stagione negativa, prendendo Conte e costruendo una squadra forte».è unaper gli: Walternon ha dubbi!SPETTACOLO – Nonostante il tifo per il Napoli,non ha dubbi su chi sia la squadra più bella del campionato. Questo il suo commento sui nerazzurri di Simone Inzaghi e sul loro modo di giocare: «In ogni caso i requisiti per lottare per il tricolore il Napoli li ha tutti.