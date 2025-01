Agrigentonotizie.it - Rubano 300 metri di cavi di rame e non disdegnano gli attrezzi da lavoro: 10 mila euro di danni ad impresa

Leggi su Agrigentonotizie.it

Ancora "cacciatori" di "oro rosso" in azione a Menfi. E questa volta i malviventi non hanno disdegnato di portar via anche deglidielettrici. A denunciare il furto, portato a termine nel cantiere edile di via Santi Bivona a Menfi, è stato il titolare dell': un imprenditore.