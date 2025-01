Quotidiano.net - Rossanda, la “ragazza del Novecento“

Leggi su Quotidiano.net

Si inaugura venerdì alla Casa internazionale delle donne a Roma la mostra Rossana. Ladel(fino al 16 febbraio), che ripercorre la vita della giornalista e donna politica dalla nascita – avvenuta cent’anni fa a Pola – fino alla fondazione de il Manifesto e alla successiva radiazione dal Pci, nel 1969. Sono gli stessi anni cheracconta nell’autobiografia Ladel secolo scorso (Einaudi, 2005). Attraverso numerose immagini, lettere e documenti, la mostra conduce in un percorso che va dagli anni di formazione durante il fascismo, tra Pola, Venezia e Milano, alla militanza nella Resistenza, l’iscrizione al Pci e la direzione della Casa della Cultura di Milano; seguiranno il trasferimento a Roma, l’incarico come responsabile della Sezione culturale del Pci e l’esperienza parlamentare, i rapporti con politici e intellettuali come Luigi Nono, Jean Paul Sartre, Fidel Castro, Italo Calvino per citarne solo alcuni.