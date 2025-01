Genovatoday.it - Roma-Genoa, cinque infortunati saltano la gara

Il calcio spezzatino non lascia il tempo di respirare alche dopo la vittoria con il Parma di domenica, venerdì alle 20,45 sarà in campo all'Olimpico contro ladi Claudio Ranieri. Il Grifone continua il suo viaggio lontano dalla zona retrocessione, oggi sono sei i punti in più della.