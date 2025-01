Riminitoday.it - Rimini calcio, dall'Audace Cerignola arriva l'attaccante scuola Cagliari Luca Gagliano

Leggi su Riminitoday.it

è un nuovodel. Classe 2000, è cresciuto nelle giovanili dele ha esordito in Serie A con la stessa maglia nella stagione 2019/20 segnando un gol alla prima da titolare contro la Juventus. In Serie C ha indossato le casacche dell’Olbia poi Avellino, Padova.