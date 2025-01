Lapresse.it - Reggio Calabria, anziani truffati da parenti e abbandonati: due indagati

Duedai loro stessiin provincia di. Marito e moglie, entrambi ultraottantenni, lei ipovedente e lui affetto da morbo di Alzheimer, sarebbero stati raggirati dalla nipote e il compagno di lei, interessati a mettere le mani sul loro appartamento e sul loro patrimonio. A scoprirlo i carabinieri di Taurianova, in provincia di.In particolare la nipote, con la promessa di assisterli, avrebbe indotto i duea rientrare dal nord Italia nel paese del Reggino e a vendere tutto per acquistare un appartamento in centro. Secondo quanto scoperto dai militari dell’Arma, però, l’appartamento era in realtà in periferia e privo di servizi e glisarebbero stati. Inoltre i due, che devono rispondere di circonvenzione di incapaci, avrebbero sottratto ai nonni 25mila euro.