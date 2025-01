Padovaoggi.it - Rassegna AngolAzioni con “Binario vivo”, la salvezza di un migrante sudanese al teatro Maddalene

Leggi su Padovaoggi.it

Dopo aver fatto tappa in Puglia, ad Andria, appena prima di Natale, torna in scena a Padova “Binario”, produzione di TOP Teatri Off Padova che racconta un incredibile fatto di cronaca avvenuto nell’agosto 2015: la traversata a piedi delAbdul Rahman Haroun lungo l’Eurotunnel.