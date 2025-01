Liberoquotidiano.it - Rai: M5s, 'vigilanza ostaggio della maggioranza, sos per la democrazia'

Roma, 15 gen (Adnkronos) - "Adesso basta. È davvero troppo che siano passati oltre 4 mesi senza che lasi sia mossa di un millimetro dal proprio atteggiamento arrogante e antidemocratico, continuando ad ostacolare deliberatamente le attivitàCommissione diRai. Bloccare un organo istituzionale cruciale e di garanzia per le opposizioni per mere questioni di potere legate alla nomina del presidenteRai è un atto irresponsabile e lesivoparlamentare. È una situazione che non può protrarsi oltre. Pensano di farsi beffe delle opposizioni, ma in realtà stanno umiliando le istituzioni”. Lo dice il capogruppo del M5S in commissione diRai Dario Carotenuto.