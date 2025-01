Liberoquotidiano.it - Rai 1, Mina Settembre 3 fa il botto: "Effetto-Napoli", colpaccio a Viale Mazzini

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (3) Le quotazioni delle produzioni Rai nel settore fiction sono in deciso rialzo. I centri media, a partire da OmnicomMediaGroup, non hanno dubbi. Alla miniserie su Giacomo Leopardi, che ha raccolto quasi 4 milioni di spettatori medi con oltre il 22% di share, ha fatto seguito su Rai 1 l'avvio della terza stagione diche ha doto la serata con una media di quasi 4,7 milioni e del 26% di share. Qualcuno sui social ha parlato di “”. Sicuramente per la Campania l'interesse è molto forte: si pensi alla visita del Presidente Mattarella dal parroco anti-camorra don Patriciello, l'attenzione delle istituzioni per Caivano ma anche la vicenda di Topolino con una storia in napoletano.