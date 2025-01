Today.it - Ragazzino di 15 anni scappa in scooter dalla polizia e si schianta contro un'auto

Due ragazzini sono rimasti feriti in un incidente avvenuto martedì sera (14 gennaio) all'incrocio tra via Alessandria e via Giacomo Leopardi, a Vittoria, nel Ragusano. Un quindicenne, secondo le primissime informazioni alla guida di unosul quale viaggiava anche un passeggero diciottenne.