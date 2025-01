Ilrestodelcarlino.it - Raffica di furti in casa tra Magliano e Fermo, caccia alla banda

, 15 gennaio 2025 - Hanno atteso che i padroniandassero al lavoro o uscissero per fare alcune commissioni e sono entrati in azione per svaligiare le loro abitazione. Sapevano bene dove colpire e le abitudini delle vittime i componenti dellache ha messo a ferro e fuocodi Tenna. E’ così che con la medesima tecnica, hanno forzato porte e finestre per introdursi negli immobili presi di mira e li hanno “ripuliti” di oro, denaro e gioielli. Isono stati messi a segno nelle zone periferiche del paese tra le 17,30 e 20. Azioni rapide e studiate in ogni minimo dettaglio, che hanno permesso ai ladri di rubare in quattro abitazioni e a fuggire indisturbati con il favore del buio. A lanciare per primo l’rme, intorno alle 19, è stato un uomo appena rientrato dal lavoro.