Liberoquotidiano.it - Psicologi in concerto a Napoli e Roma: "Affrontiamo nostri problemi scrivendo canzoni"

Leggi su Liberoquotidiano.it

, 15 gen. (Adnkronos) - A poche settimane dall'uscita del nuovo album 'DIY', glisi esibiranno dal vivo nelle loro città d'origine venerdì 17 gennaio al Palapartenope die sabato 18 gennaio al Palaeur di. Il duo formato da Drast (Marco De Cesaris) e Lil Kvneki (Alessio Akira Aresu) torna sul palco dopo due anni da solisti. Ora più grandi, maturi e consapevoli, trasmettono in queste 13 nuove tracce la loro innata capacità di parlare ai giovani e, in particolare, alla Generazione Z a cui appartengono. Nei loro brani danno voce alla condizione sociale e ai conflitti che gli adolescenti e i giovani adulti si trovano ciclicamente a vivere: "Ci piace affrontare i, al resto non ci pensiamo tanto", dicono all'Adnkronos. "Il fatto di aver intrapreso per un periodo strade diverse - affermano - ci ha sicuramente fatto crescere, ci ha portati a raffinare igusti e le nostre idee e ha rafforzato il nostro rapporto.