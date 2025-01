Impresaitaliana.net - Prorogato il sostegno al reddito per i datori di lavoro del settore moda

La misura dipuò essere richiesta dagli imprenditori che operano nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, conciario e pelletteriaAmpliata la platea dei destinatario ed il periodo tutelato per idiche vorranno richiedere la misura dialintrodotta dal decreto legge n. 160/2024 per fronteggiare e superare la grave situazione di crisi che attraversa il comparto della, per sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa successive al 31 dicembre 2024, anche in continuità con precedenti richieste.Questo è il contenuto di una nota con cui l’Inps comunica la proroga, a partire dal 14 gennaio 2025, della misura dialper gli imprenditori appartenenti ai settori tessile, abbigliamento, calzaturiero, conciario e pelletteria.