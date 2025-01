Ecodibergamo.it - Previtali, Ioriatti, Fontana: Bergamo sogna agli Europei di Dresda

SHORT TRACK. Da venerdì 17 a domenica 19 gennaio è in programma la kermesse continentale. Lorenzo, 19 anni di Calusco d’Adda, sarà in gara nell’individuale e in staffetta. Tra le donne occhi su Gloria e Arianna (IceLab).