Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 15 Gennaio 2025: “Benedicimi Signore”

Leggi su Lalucedimaria.it

”. È lada recitare questo mercoledì per meditare sulla giornata trascorsa. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo per . L'articolo15: “” proviene da La Luce di Maria.