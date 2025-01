Lapresse.it - Potenza, incidente sul lavoro: 44enne muore in cantiere edile

Un uomo di 44 anni è morto a causa di unsulche si è verificato mercoledì mattina intorno alle 11 in unin contrada San Chirico a Muro Lucano, in provincia di. Sul posto i carabinieri che indagano per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto, presente anche personale di Medicina del