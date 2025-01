Genovatoday.it - Porto di Genova crocevia del traffico di lusso: sgominata banda del 'Tangeri Express

Sono almeno 20 le autovetture di, tutte rubate in Italia, soprattutto nella Regione Lazio, per un giro d'affari stimato in circa 1,5 milioni di euro. La complessa indagine, denominata "", è stata portata a termine dalla Squadra di polizia giudiziaria del compartimento polizia.