Fanpage.it - Porta a spasso i cani e viene investito da un’auto: 66enne muore sul colpo a Parma

Leggi su Fanpage.it

Pellegro Bosi, 66 anni, è stato travolto e ucciso da una vettura in transito in via Pellico, a. L'uomo stavando aquando è statoda una Toyota. Per lui non vi è stato purtroppo nulla da fare.