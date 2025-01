Fanpage.it - Pitbull: perché sono sempre loro i cani che uccidono?

La morte di Patricia Masihtela Di Neo pochi giorni fa è solo l'ultimo caso di cronaca che ha vistoo incroci di questa razza come "protagonisti" di eventi tragici, ma non solo questa tipologia è spesso nell'occhio del ciclone. Proviamo insieme a conoscere chi è e cosa prova un cane dall'aspetto duro e dall'anima fragile e a comprendere di chi è davvero la responsabilità in episodi orribili come questi.