Fanpage.it - Perché la FDA ha vietato un colorante rosso usato in dolci, caramelle e farmaci

Negli Stati Uniti è stato bandito ilNumero 3, un additivo alimentare conosciuto come eritrosina (E127) utilizzato in diversi prodottiari e. Nella UE è autorizzato solo per alcune ciliegie pere cocktail.è arrivato il divieto e quali sarebbero i rischi per la salute.