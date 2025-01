Pelle prestigio e profitto | il triangolo d’oro della borsa Birkin

Leggi su .com

Life&People.it È la stella più luminosa nel firmamento dell’alta moda; laHermès emana un’aura di magnificenza che la consacra migliore investimento persino rispetto all’oro. Protagonista di una delle più belle favolemoda, lanasce dall’incontro casuale tra Janee Jean-Louis Dumas nel 1984; è il destino che li mette seduti uno vicino all’altra su un volo Parigi-Londra. La leggenda narra che la carismatica attrice e cantante franco-britannica, frustrata dalla ricerca incessante dell’accessorio perfetto per la sua vita da madre, veda il contenutosuadi paglia liberarsi nell’ariacabina dell’aereo come una pioggia di stelle cadenti. Questa poetica cascata di oggetti accende la scintilla creativa in Dumas, il visionario presidente di Hermès, e ispira la nascita di quello che diventerà il Santo Graalmoda.