Pedullà | Garnacho vuole il Napoli ma lo United non fa sconti Chiesa l’alternativa

: “il, ma lonon fa”">L’esperto di mercato rivela i dettagli della trattativa per l’argentino e le alternative valutate dal club azzurro per il dopo Kvaratskhelia.Alfredofa il punto sul mercato del. Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il giornalista ha svelato gli ultimi sviluppi sulla trattativae le possibili alternative.“? Ci sono due condizioni: per Conte è la prima scelta e c’è la volontà del ragazzo. Manca la terza condizione, mi riferisco al prezzo”, ha spiegato. “Il Manchesterchiede 60 milioni di sterline, ilha offerto 45 milioni di euro più bonus. Gli inglesi hanno già regalato troppo in passato, in più hanno i problemi Rashford e Zirkzee”.Il club azzurro dovrà fare un importante investimento per sostituire Kvaratskhelia: “Ildeve mettere in conto che deve spendere l’85-90% delle risorse che incasserà dalla cessione di Kvaratskhelia”.