Pechino Express, Samanta e Debora Togni: "Pronte a unire le loro forze e lanciarsi in un'avventura al limite"

Nove coppie al via di ‘Fino al tetto del Mondo’ in onda su Sky a partire dal mese di marzo ed in streaming su Now. A partecipare al format distribuito tra Filippine, Thailandia e Nepal ci saranno anche le sorelle. Alla conduzione del programma Costantino.