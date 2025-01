Laverita.info - «Patrocinio gratuito per chi ha una divisa»

Il deputato e primo firmatario della proposta Riccardo Molinari: «Garantiamo a chi agisce per la collettività che non dovrà sostenere da solo il peso di un’eventuale difesa legale. L’avvocato di Stato esiste già per vittime di stalking o di schiavitù: allarghiamo la platea dei fruitori».