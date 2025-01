Modenatoday.it - Partita Modena-Frosinone, ecco come cambia la viabilità in zona stadio

Leggi su Modenatoday.it

In occasione delladi calcio, in programma sabato 18 gennaio alle 15 allo“Alberto Braglia”, saranno operate alcune limitazioni alla circolazione e alla sosta. E per chi sceglie di raggiungere loin bicicletta è attivo il servizio di deposito sorvegliato e.