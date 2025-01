Quicomo.it - Parcheggio della stazione di Grandate riservato ai tifosi: i pendolari si lamentano

Leggi su Quicomo.it

Ildi via Colombo (meglio conosciuto come ildi), abitualmente utilizzato daiche utilizzano i treni per andare al lavoro o a scuola, viene sistematicamente interdetto ai nonin occasione delle partite allo stadio. Una scelta che.