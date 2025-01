Chietitoday.it - Paolo Nicolai e Verena Steinhauser testimonial del Trofeo Coni Winter in Abruzzo, la "mini Olimpiade"

Leggi su Chietitoday.it

Tutto pronto per l'attesissima terza edizione del, la più importante manifestazione multisportiva italiana riservata agli atleti under 14, in programma dal 16 al 19 gennaio in, dopo la posticipazione causa meteo dello scorso dicembre. L'Altopiano delle Rocche (nei.