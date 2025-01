Fanpage.it - Paolo Crepet: “Belve è il prodotto di un declino culturale. Ci si abbassa a un livello da lavandaia”

Leggi su Fanpage.it

commenta la deriva cultura e sociale a cui si assiste in questi anni, in cui ci si è disabituati a coltivare le emozioni e l'empatia. Lo psichiatria, inoltre, commenta programmi televisivi come Belve: "La gente è disperata. Cosa c'è di interessante? Non mi hanno invitato e non ci andrei".