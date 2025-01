Inter-news.it - Pairetto arbitro di Inter-Bologna: un pareggio in questa stagione

sarà l’di, partita della ventunesima giornata di Serie A in programma oggi alle 20.45.la scheda del direttore di gara della sezione di Nichelino, ufficializzato nella designazione arbitrale per il match di San Siro.SECONDA VOLTA – Sarà Lucadi Nichelino a dirigere il match tra, previsto per le ore 20.45 allo Stadio San Siro. Per il fischietto piemontese si tratta del secondo arbitraggio stagionale di una sfida dell’. L’unica gara dell’da lui diretta, in, è rappresentata daldi Monza per 1-1. Finora, l’italiano ha diretto in totale 12 incontri disputati dai nerazzurri. Il bilancio è di otto vittorie, due pareggi e due sconfitte, con 20 gol fatti e 7 subìti. Il penultimo incontro nella scorsa, con la vittoria esterna dell’contro ilgrazie al gol di Yann Bisseck.