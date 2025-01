Europa.today.it - “Ora o mai più”: un revival senza il clima di allegra rimpatriata

Riecco “Ora o mai più”. Lo show di Rai 1, tornato in onda sabato scorso sei anni dopo l’ultima volta, gioca sull’effettoe, come in una sorta di “Ritorno al Futuro”, tenta l’affascinante esperimento del salto di epoca, con tutte le conseguenze del caso.L’idea affascina, attrae.