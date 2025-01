OnePlus 13, la recensione

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –13 si presenta come l'ultimo arrivato nella famiglia di smartphone di punta di, con l'obiettivo di consolidare la posizione del brand nel mercato degli smartphone premium. Il dispositivo si propone come un'opzione senza compromessi, in grado di soddisfare le esigenze degli utenti più esigenti grazie a un hardware di ultima generazione, .