Anteprima24.it - Ofantina, furgone fuori strada e si schianta in una cunetta

Tempo di lettura: < 1 minutoNelomeriggio di oggi 15 gennaio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sulla SS 7 denominata, al bivio per Manocalzati, per il recupero di unuscitoe finito nella. Per il suo recupero si è reso necessario l’intervento dell’autogru dalla sede centrale di Avellino, e per fortuna per il conducente nessuna conseguenza tranne un comprensibile spavento, mentre i Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno curato la viabilità.L'articoloe siin unaproviene da Anteprima24.it.