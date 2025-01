Quotidiano.net - Occupazione in ripresa: rapporto tra attivi e pensionati al miglior valore storico

Con un'inbenché distante dai livelli europei, sale iltra, fondamentale indicatore di tenuta della previdenza italiana: nel 2023 si attesta a quota 1,4636, ildella serie storica tracciata dal: a indicarlo è il dodicesimodel Centro studi e ricerche Itinerari previdenziali, in cui si sottolinea pertanto che non ci sono allarmismi: il sistema è sostenibile, "regge e continuerà a farlo, a patto di compiere, in un Paese che invecchia, scelte più oculate su politiche attive per il lavoro, anticipi ed età di pensionamento". Per prima cosa, afferma il presidente Alberto Brambilla, "occorrerà un'applicazione puntuale dei due stabilizzatori automatici già previsti dal nostro sistema", tra cui "l'adeguamento dei requisiti di età anagrafica e dei coefficienti di trasformazione all'aspettativa di vita".