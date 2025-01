Dday.it - NVIDIA RTX 5000 spiegata bene. Tutto quello che c’è da sapere su Blackwell

L’uscita della nuova generazione di schede video, sarà per molti giocatori e professionisti l’evento più atteso dell’anno. In attesa della recensione completa abbiamo pensato, e crediamo sia utile, raccontare non soloma anche come si è arrivati a, cercando di vedere e capire cosa c’è dietro lo sviluppo di questa GPU da un punto di vista più ampio..