Nuovo centro ludico-sportivo per i piccoli pazienti del Gaslini

Sabato 18 gennaio 2025, alle ore 11:00, in via Redipuglia 75, si terrà l’inaugurazione del primo Hub“Vinciamo Insieme”, pensato per i bambini e ragazzi in cura presso l’ospedale pediatrico.L’iniziativa è promossa dalla Figc Lega nazionale dilettanti, in collaborazione.