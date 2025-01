Ilrestodelcarlino.it - Nuove assunzioni in Ast. Reclutati psicologi ed educatori

per dare risposte ai bisogni di salute dei minori con disabilità e alle loro famiglie". E’ quanto annunciato ieri, in relazione al servizio Unità multidisciplinari dell’età evolutiva (Umee), in consiglio regionale dall’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini che ha ricordato la carenza di specialisti in "neuropsichiatria infantile, scarsamente appetibile". L’impegno della giunta è quello di potenziare il servizio con. Per l’Ast di Pesaro e Urbino sono previsti: 1 educatore, 1 psicologa a tempo determinato, 1 psicologa a tempo determinato per 38 ore settimanali con stabilizzazione. Per il progetto autismo, 1 neuropsichiatra, 1 psicologo, 1 infermiere, 3e 1 logopedista. "Vogliamo dare risposta a una domanda crescente. Per questo – chiarisce Saltamartini – abbiamo incrementato il numero delle borse di studio della Regione e chiesto all’Università di incrementare i neuropsichiatri infantili".