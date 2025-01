Ilfoglio.it - Nordio al Foglio: “Per gli agenti nessuno scudo penale, faremo un disegno di legge ad hoc”

Leggi su Ilfoglio.it

Un bicchiere di bianco di bianco alla buvette, una sigaretta nella galleria fumatori e poi in Aula per il Question time. Carlo, ministro della Giustizia prende l’aperitivo c. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti